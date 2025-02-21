На улицах Струве и Шестой в округе Балашиха расширят дорогу в 2026 году

На рабочей встрече, которая прошла в ЖК «Центр-2» в формате «выездной администрации», также выступил замглавы Балашихи Алексей Ковалев. Он рассказал жителям о восьми объектах дорожной сети, которые в этом году начнут ремонтировать, модернизировать и строить в микрорайоне Железнодорожный. На двух из них, улицах Струве и Шестой, завершить работы по расширению планируют уже в 2026 году.

«Если сотрудники ГИБДД могут оперативно реагировать на легковой автотранспорт, то с грузовым сложнее. Не всегда удается найти собственника для того, чтобы выписать ему штраф, наказать в ручном формате. Поэтому сотрудники администрации занимаются выявлением госномеров, передачей их в ГИБДД. Необходима глобальная проработка этой ситуации, грузовой эвакуатор, поэтому берем вопрос в работу», — сказал Михаил Объедков.

Еще один вопрос — таксисты, которые паркуются на привокзальной площади и вдоль Пролетарской улицы, где это запрещено, заезжая прямо под «кирпич». С этой ситуацией представители администрации также собираются разобраться в сотрудничестве с Госавтоинспекцией.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова встречи в формате выездной администрации регулярно проводятся с жителями разных районов города. Участие в таких встречах заместителей главы Балашихи, руководителей профильных управлений администрации и управляющих организаций позволяет озвучить свои вопросы профильным специалистам в режиме одного окна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.