сегодня в 23:01

На Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике

В энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет ТАСС .

Также он объявил о создании штаба, который будет заниматься координацией ситуации в Киеве.

По словам очевидцев, электричество в столице Украины появляется всего на 2-3 часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения наблюдаются перебои.

В Киеве наступил почти полный блэкаут после ночных ударов по энергетическим объектам.

Ранее издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.

Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.

