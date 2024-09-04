Медик добровольческого батальона «Госпитальеры» Игорь Ткачев заявил, что большие потери в результате российского ракетного удара по военному училищу ВСУ в Полтаве связаны с плохим уровнем подготовки украинских врачей, сообщает РИА Новости .

«Уверен, что вчера мы спасли не одну жизнь. К сожалению, волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты были повсюду, и, кажется, оригинальные сертифицированы были только у нас», — рассказал Ткачев.

Он добавил, что большинство прибывших на место ударов даже не умели оказать первую медицинскую помощь, а у некоторых отсутствовали аптечки.

Накануне российские подразделения с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором обучали специалистов по РЛС и РЭБ. В момент удара шло построение личного состава.

По мнению военных экспертов, успешный ракетный удар настоящим военным джекпотом. С начала специальной военной операции такое было всего лишь несколько раз.