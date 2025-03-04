На Украине предъявили обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину

сегодня в 14:59

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о возбуждении уголовного дела в отношении российского актера Ивана Охлобыстина, сообщает ТАСС .

Спецслужба заочно предъявила обвинения артисту. Судя по данным, опубликованным в Telegram-канале СБУ, Охлобыстин обвиняется сразу по трем статьям.

Согласно первой статье, актер якобы посягнул на территориальную целостность Украины, вторая гласит о пропаганде войны, а третья — о «глорификации» (прославлении — ред.) российской армии.

В понедельник СБУ завела дело в отношении Григория Лепса. Это произошло из-за того, что певец поддерживает российскую спецоперацию.

Кроме того, СБУ предъявила обвинения певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN. На него завели дело из-за «глорификации» ВС РФ.