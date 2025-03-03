Служба безопасности Украины завела дело в отношении Григория Лепса

Григорий Лепс стал подозреваемым по уголовному делу в Украине из-за обещаний платить деньги российским военным за подбитые танки ВСУ, сообщает РИА Новости .

СБУ заочно предъявила обвинения артисту по нескольким статьям. Там объяснили, что дело на Лепса завели из-за того, что он поддерживает российскую спецоперацию.

В спецслужбе указали на то, что певец обещал платить по 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также в СБУ отметили, что Лепс отправлял российским бойцам гумпомощь.

СБУ неоднократно предъявляла обвинения российским деятелям культуры. Так, например, 25 февраля это коснулось певца SHAMAN.