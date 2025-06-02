На участке железной дороги в Приморье пресекли диверсию

Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия».

Отмечается, что двое 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб предприняли попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге. За это им обещали вознаграждение.

Проводится расследование и поиск остальных участников.

Ранее сообщалось, что в Курской области был подорван мост, по которому двигался грузовой поезд. В Брянской области подрыву подвергся мост с пассажирским поездом. В этом регионе в результате происшествия семь человек погибли, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Самый маленький пациент — четырехмесячный малыш — доставлен в Детскую клинику имени Рошаля в Подмосковье. Младенец находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

В Брянской области с 2 по 4 июня включительно объявили траур в связи с гибелью людей.