На церемонию прощания с Кунгуровым пускали строго по спискам

Желающих проститься с оперным певцом Евгением Кунгуровым пускали строго по спискам. Церемонию провели в зале прощания на Троекуровском кладбище в столице, сообщает SHOT.

Проводить Кунгурова в последний путь пришли поклонники, друзья и коллеги певца. Среди них были актриса Екатерина Гусева, певица Зара и актер Валсис Шмидт. В зал пустили близких артиста и фанатов, которые были в списках.

Похоронят оперного певца в его родном городе Заречном Свердловской области.

Евгений Кунгуров свел счеты с жизнью вечером 8 апреля. Тело оперного певца нашли в Пресненском районе Москвы. Незадолго до смерти он отправил жене сообщение с угрозами покончить с собой. Женщина связалась с оперативными службами и попросила проверить квартиру, но было уже поздно.