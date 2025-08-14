На стадионе «Русич» в Орехово-Зуеве строители приступили к возведению трибун

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа продолжается реконструкция стадиона «Русич». Подрядчик завершил демонтажные работы, приступил к возведению конструкций для зрительских трибун, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«Строители залили и гидроизолировали подбетонное основание для контрольно-пропускного пункта, бетонируют конструкции для комплекса с трибунами. После завершения этих работ приступят к реконструкции поля», — уточняется в сообщении.

Строительная готовность составляет около 10%.

В ходе реконструкции планируется обустроить игровое поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения, установить звуковое оборудование, построить трибуны на одну тысячу мест, новый административный корпус и вспомогательные помещения, создать площадки для прыжков в длину и высоту.

Стадион станет универсальной спортивной ареной, которую можно будет использовать круглый год: заниматься хоккеем, футболом, легкой атлетикой. Здесь также появится вся необходимая инфраструктура.

Открыть модернизированный стадион планируют в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.