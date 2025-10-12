На севере Москвы закрыли хостел, в котором проживали 2,5 тыс человек

На севере Москвы из-за нарушений приостановлена деятельность хостела. Их устранение находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки одного из хостелов на Магистральной улице, который рассчитан на одновременное проживание около 2,5 тыс. постояльцев, были выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждены 16 административных дел. Суд принял решение о приостановке деятельности хостела до устранения нарушений.

Ранее стало известно, что в московском хостеле «Текстильщики» плотник подглядывал за девушкой в душе. Вскоре мигранта задержали охранник и еще один постоялец.

