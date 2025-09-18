Плотник в хостеле столицы подглядывал за девушкой в душевой

В московском хостеле «Текстильщики» Миржалол Э. подглядывал за девушкой в душе, его арестовали, сообщает «Осторожно, Москва» .

14 сентября плотник пришел в хостел после работ и пошел мыться. В одной из женских душевых он увидел девушку и начал за ней наблюдать. Вскоре мужчину задержали охранник и еще один постоялец.

Злоумышленник сразу стал вести себя агрессивно и ругаться матом. В хостел приехала полиция и доставила агрессора в отдел.

На заседании рабочий признал вину и подтвердил все обстоятельства инцидента и задержания. Таких правонарушений мужчина раньше не совершал. Еще у него есть жена и двое детей.

Кузьминский райсуд назначил задержанному 10 суток административного ареста, его признали виновным по делу о мелком хулиганстве.

