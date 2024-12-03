На Сахалине суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 оленей

Сахалинский областной суд освободил от наказания двух браконьеров, которые убили 26 краснокнижных северных оленей, пишет РИА Новости .

Браконьером засчитали в срок содержание под стражей время запрета определенных действий и освободили, сообщается в карточке дела.

Согласно материалам дела, уголовное дело было возбуждено в отношении четырех человек.

Ранее сообщалось, что один из двух спасенных медвежат с Камчатки, мать которых стала жертвой браконьеров, уже прибыл в Москву. Его передадут в зоозащитную организацию. Перед отлетом команда спасателей кормила медвежонка яблоками и водой.