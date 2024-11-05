сегодня в 20:40

Один из осиротевших медвежат с Камчатки прибыл в Москву

Один из двух спасенных медвежат с Камчатки, мать которых стала жертвой браконьеров, уже прибыл в Москву, сообщает РЕН ТВ .

В данный момент на детеныша оформляют документы. Его передадут в зоозащитную организацию. Перед отлетом команда спасателей кормила медвежонка яблоками и водой.

Второй медвежонок отправится вслед за братом чуть позднее. Ему предстоит пройти процедуру вакцинации.

Осиротевших животных нашли местные жители Камчатки. Мать-медведицу убили браконьеры.