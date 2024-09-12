На площадке в парке «Дубки» Чехова завершается устройство резинового покрытия

В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» и по поручению главы г. о. Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел контроль за ходом выполнения работ по модернизации детской игровой и универсальной спортивной площадки в парке «Дубки» села Троицкое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время на спортивной площадке ведутся работы по устройству резинового покрытия, установке лавочек и урн. В ближайшее время на подготовленное асфальтированное основание будут смонтированы новые игровые элементы и оборудование для детей.

На заключительном этапе территории вокруг площадок ожидают благоустройство и озеленение.

«Обновление детских игровых и спортивных площадок является одним из приоритетов благоустройства городских территорий. Это позволяет создать удобные условия для активного отдыха детей и взрослых, а также повысить безопасность и комфортность пребывания на улице», — отметил Алексей Родин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.