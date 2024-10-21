На конкурсе в Нижнем Новгороде представили тыкву весом 390 кг

Генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин заявил, что в этом году участники конкурса по осеннему урожаю побили все рекорды, сообщает ИА «Время Н» .

«В качестве главных призов победители получили различный садово-парковый инвентарь, включая садовую тачку, набор лопат и грабель, ручной культиватор, набор инструментов для сада, а участники конкурса получили памятные подарки от зоопарка и билеты», — отметил Герасичкин.

По его словам, никто не остался неотмеченным. Большая часть участников конкурса представила на суд жюри тыквы. Конкурс проходил с 1 по 15 сентября.

В номинации «Самая большая тыква» одержал победу Михаил Горохов: он представил овощ весом 390 кг. Церемония награждения участников и победителей прошла 19 октября. Всего за время конкурса в «Лимпопо» передали более 2 тонн овощей и фруктов.