На юго-западе Подмосковья начались грозы

сегодня в 12:06

В южной половине столичного региона 13 июня ожидаются грозы. Так, они уже наблюдаются на юго-западе Подмосковья, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В южной части региона прогнозируются интенсивные дожди. Осадки уже подбираются к Подольску.

Ливни придут в северную часть Московского региона после 13:00.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье 13 июня пройдут дожди, местами ливни. Температура опустится до плюс 19 — плюс 21 градуса.

Леус также заявлял, что Москву зальет дождями в период с 12 по 15 июня. Выпадет большое количество осадков. Ливни прекратятся в понедельник.