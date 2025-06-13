Ливень и гроза ожидается в Московском регионе 13 июня
В пятницу в Московском регионе прогнозируются ливни, грозы и падение температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Столбики термометров покажут от плюс 19 до плюс 21 градуса. Погода будет облачной, выпадут осадки в виде дождя. Местами ожидается ливень и гроза.
Ветер будет северо-восточный и северный. Порывы составят 7-12 м/с. Атмосферное давление — 743 мм рт. ст.
В предстоящую ночь будет холодно. Температура опустится до плюс 11 — плюс 13 градусов. Ливень не прекратится, также в отдельных районах будет гроза.
Ранее синоптики отметили, что Москву зальет дождями в праздничные выходные. Может выпасть до трети от месячной нормы осадков.