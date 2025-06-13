сегодня в 07:07

Ливень и гроза ожидается в Московском регионе 13 июня

В пятницу в Московском регионе прогнозируются ливни, грозы и падение температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Столбики термометров покажут от плюс 19 до плюс 21 градуса. Погода будет облачной, выпадут осадки в виде дождя. Местами ожидается ливень и гроза.

Ветер будет северо-восточный и северный. Порывы составят 7-12 м/с. Атмосферное давление — 743 мм рт. ст.

В предстоящую ночь будет холодно. Температура опустится до плюс 11 — плюс 13 градусов. Ливень не прекратится, также в отдельных районах будет гроза.

Ранее синоптики отметили, что Москву зальет дождями в праздничные выходные. Может выпасть до трети от месячной нормы осадков.