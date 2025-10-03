На юге Подмосковья обнаружили краснокнижную пчелу

В Минэкологии Московской области поступило сообщение об уникальной находке. В округе Коломна, в районе села Зиновьево наблюдали чрезвычайно редкое насекомое — пчелу систрофу из семейства Галиктидов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Судя по фотографии, речь может идти о спиральноусой пчеле плоскозубой Systropha planidens. Она занесена в Красную книгу Московской области под 3-й категорией — редкий вид. Редкие встречи этого вида ранее фиксировались в Серебряных Прудах, Луховицах, Серпухове и Раменском. Это ценнейшее наблюдение для банка данных редких видов Подмосковья», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Пчелы рода систроф — темные, длиной 8–11 мм с сероватым опушением и маленькой головой. Развивается одно поколение в год. В Московской области этот вид встречается с конца июня до начала августа. Систрофы наиболее активны утром, когда открыты цветки основного кормового растения — вьюнка. Изредка пчелы посещают цикорий, донник и лен. Лимитирующими факторами для систроф являются применение инсектицидов в местах обитания и исчезновение кормовых растений при окультуривании лугов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.