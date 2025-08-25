На экспортной регате «Сделано в России» представили продукты из Подмосковья

24 августа в Москве на Чемпионате России по гребному спорту состоялась экспортная регата под национальным брендом «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром. Событие объединило представителей бизнеса, посольств из более чем 20 стран, государственных органов власти и спортивного сообщества. Для гостей подготовили выставку российских товаров с возможностью дегустации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что участие региональных производителей. Так, «Иль Мио МОРОЖЕНКО» из Солнечногорска представили протеиновое мороженое «Айскро». Товарная линейка включает более 40 вариантов: от сливочных пломбиров и ягодных сорбетов до веганских десертов без сахара и замороженных напитков на основе ягод, фруктов и специй. Компания «Напитки Подмосковья» из Воскресенска привезла линейку Bloomtea — натуральную комбучу в четырех вкусах: классический, мохито, цитрусовый, с розой. «НоваПродукт АГ» из Подольска презентовали ассортимент товаров для здорового питания. Производитель выпускает гранолу, каши, суповые и гарнирные смеси, ореховые и протеиновые батончики и другое.

Регата прошла при поддержке Минспорта России, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, департамента Государственного протокола МИД России и федерации гребного спорта России. Экспортные регаты РЭЦ — инструмент продвижения продукции российских производителей, который сочетает спортивные мероприятия с деловыми форумами для экспортеров.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.