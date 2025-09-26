На эко-фестивале «Мякоть» в Луховицах отметили урожай тыквы

В Луховицах на площади у Дома культуры «Старт» прошел яркий и необычный эко-фестиваль «Мякоть», посвященный осеннему урожаю тыквы. Гостей праздника ожидали различные развлечения и конкурсы, которые не оставили никого равнодушным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основным событием фестиваля стал конкурс тыкв, в котором участвовали луховичане, вырастившие настоящих гигантов-исполнителей на своих участках. Победители были награждены памятными призами и подарками. Также на фестивале прошли несколько конкурсов, в том числе на самую тяжелую и красивую тыкву, самый креативный зонт и оригинальное платье из подручных материалов.

Посетители могли насладиться выставкой «Треш-арт», где были представлены арт-объекты, созданные из вторичных материалов. Мастера из студий города предложили ряд увлекательных мастер-классов, а художники дома культуры «Старт» организовали выставку своих работ.

В рамках фестиваля прошла акция «Забери-Маркет», где жители могли обменивать ненужные, но пригодные предметы. Участники приносили разнообразные вещи — от предметов интерьера до книг и игрушек. Главное условие — все предметы должны быть в хорошем состоянии.

Кулинарная программа была организована студентами Луховицкого аграрно-промышленного техникума, которые представили блюда из тыквы, а местные школы угощали гостей различными тыквенными лакомствами.

Праздник, наполненный песнями, танцами завершился раздачей кусочков гигантских тыкв всем желающим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.