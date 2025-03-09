На дорогах в Харькове заметили микроавтобус военкомов с надписью «Мясокомбинат»

В Харькове на северо-востоке Украины сотрудники военкомов ездят на микроавтобусе с надписью «Мясокомбинат», сообщает «Страна.ua».

В Telegram-канале украинского издания опубликовано видео с движущимся микроавтобусом ТЦК (территориального центра комплектования). При этом голос за кадром говорит, что при остановке на светофоре из машины пытался сбежать мужчина, однако его догнали и снова «запаковали».

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.