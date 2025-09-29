На автора «Православие и зомби» Лученко* возбудили уголовное дело о фейках

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о фейках о ВС РФ (пункт «д» часть 2 статья 207.3 УК РФ) против журналистки и автора канала «Православие и зомби» Ксении Лученко*. Она живет за границей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По информации следствия, Лученко* опубликовала на ресурсе нежелательной организации и в мессенджере посты, в которых, в соответствии с исследованием, содержится информация о фейках про действия ВС РФ за пределами России. Публикации мог видеть неограниченный круг людей.

Рассматривается вероятность объявления журналистки в международный розыск. Также ее могут заочно заключить под стражу.

Лученко* была признана иноагентом 16 мая. Она публиковала фейки о действиях российских властей и действиях ВС РФ.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

