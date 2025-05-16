Минюст 16 мая признал иноагентами двух журналистов, политолога и блогера

Минюст добавил в реестр иноагентов четыре человека и три организации

Новым распоряжением Минюста России в реестр иноагентов с 16 мая добавлены журналистка, правозащитница Луфтие Зудиева, журналистка Ксения Лученко, политолог Михаил Комин и блогер, исполнитель сатирических песен Дмитрий Пуркин. Кроме того, в список добавлены три организации, говорится на официальном сайте Минюста .

Зудееву добавили в реестр иноагентов за то, что распространяла недостоверную информацию о действиях российской власти и проводимой ими политики. Также она получала поддержку от иностранных источников и взаимодействовала с зарубежными организациями.

Комин помогал распространять информацию иностранных международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Публикации Комина могли читать неограниченное количество людей. Политолог также выступал против проведения специальной военной операции.

Лученко попала в список иноагентов за то, что распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа в отношении российской армии. Журналистка также принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами.

Пуркин, как и трое других новых иноагентов, распространял недостоверную информацию про российскую власть, проводимую политику и создавал негативный образ в отношении Вооруженных сил России. В настоящее время он находится за пределами России.

В список иноагентов также включены международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей», общественно-политическое движение «Европейский Петербург», а также организация «Земский съезд». Общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент» наоборот исключили из реестра в связи с ликвидацией такой компании.