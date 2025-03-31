МВД РФ начало операцию по выявлению сервисов по «пробиву» персональных данных

Министерство внутренних дел РФ начало проводить крупномасштабную спецоперацию, направленную на выявление ресурсов, где можно «пробить» личные данные россиян, сообщает Baza .

В управления силового ведомства по всей стране поступило следующее указание: провести поиск сайтов, каналов и ботов, которые предоставляют личные данные граждан РФ.

Оказалось, что данное распоряжение было подписано еще 11 марта — практически сразу после того, как силовики взялись за один из самых известных ботов по «пробиву» личных данных — «Глаз Бога». Это произошло на фоне ужесточения уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу персональных данных.

Проведение мероприятий запланировано минимум на 3 ближайшие недели. Тех, кто владеет или администрирует такие ресурсы, намерены привлекать к уголовной ответственности. Указание напрямую связано с принятием закона о личных данных и появлением ст. 272.1 УК РФ.