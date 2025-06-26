МВД: крупная сумма денег на обычной дебетовой карте привлекает мошенников

В МВД РФ предупредили россиян, что крупная сумма, которая лежит на обычной дебетовой банковской карте, делает человека приоритетной целью для аферистов, сообщает РИА Новости .

Чтобы обезопасить деньги, в полиции посоветовали держать на карте только «оперативный минимум», то есть такую сумму, которая нужна для текущих расходов, а основные сбережения лучше положить на счета или вклады.

Россиянам рекомендовали пользоваться виртуальными картами. Их можно создавать специально для конкретных операций на короткий срок. Хорошо еще и ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок.

В МВД посоветовали завести отдельную карту/счет только для подключенных автоплатежей — например, для ЖКУ и подписок, на нее следует положить только нужную сумму.

Ранее правозащитник Владимир Комсолев рассказал о распространенных схемах обмана и способах защиты от них. Самозанятые в стране чаще становятся жертвами злоумышленников, которые используют их юридическую неосведомленность и отсутствие поддержки специалистов.