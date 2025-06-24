Эксперт рассказал, как самозанятым защититься от мошенников

Самозанятые в России все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют их юридическую неосведомленность и отсутствие поддержки специалистов. Правозащитник Владимир Комсолев рассказал о распространенных схемах обмана и способах защиты от них, сообщает Общественное Телевидение России .

Мошенники активно разрабатывают новые схемы обмана, ориентированные на самозанятых граждан. По словам экспертов, преступники пользуются тем, что многие самозанятые слабо разбираются в юридических и технических нюансах своего статуса, а также самостоятельно ведут бухгалтерию и налоговые вопросы. Это делает их уязвимыми для различных афер.

Одной из самых распространенных схем стали фальшивые предложения о работе или контрактах. Мошенники размещают объявления на популярных платформах и в мессенджерах, обещая высокий доход и гибкий график. После отклика жертву просят зарегистрироваться на поддельном сайте, предоставить личные данные или внести предоплату за «доступ к заказам» или «обучение». Злоумышленники также могут требовать оплату «гарантийных взносов», «страховки» или «налогов» через поддельные сайты, выдавая себя за работодателей или налоговые органы.

Еще одна схема — сбор персональных данных под видом оформления договора. Мошенники используют полученную информацию для открытия счетов, оформления кредитов или регистрации подставных компаний. Кроме того, злоумышленники создают фальшивые приложения, имитирующие официальные сервисы, чтобы получить доступ к банковским счетам самозанятых.

Комсолев порекомендовал самозанятым тщательно проверять работодателей и заказчиков через официальные порталы, внимательно изучать адреса сайтов и не передавать личные данные без подписания официального договора. Он подчеркнул, что настоящий работодатель не требует предоплаты за оформление или обучение. Для безопасности рекомендуется использовать только официальные приложения, включать двухфакторную аутентификацию и открывать отдельный банковский счет для работы.