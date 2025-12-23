Мужчина год донимал модераторов игры, так как ему не понравился купленный скин

35-летний житель Иркутской области год преследовал модераторов и разработчиков онлайн-игры «Зазеркалье», так как ему не понравился приобретенный там скин, сообщает Baza .

Мужчина играет уже несколько лет. Как он рассказал, за все время вложил в игру около 150 тыс. рублей, но однажды его заблокировали.

Разработчики объяснили, что жителя Иркутской области лишили его аккаунта за травлю модераторов. Мужчине не понравилось, как наполнен один из купленных им сундучков-сюрпризов, которые стоил 5 тыс. рублей, и он потребовал, чтобы его заменили на иной артефакт для персонажа.

Игроку отказали, но мужчину это не устроило. Упрямый фанат «Зазеркалья» настаивал на замене сундука почти год, обвиняя разработчиков в мошенничестве. В итоге модераторы не выдержали и заблокировали его на 97 лет.

Потом мужчина взбесился, нашел страницы в соцсетях модераторов и директора компании-разработчика. Он несколько месяцев звонил и писал им, требуя разблокировать его аккаунт и вернуть деньги. Тогда агрессору пригрозили обращением в полицию, и он сдался.

Мужчина записал слезные видеоролики с извинениями и попросил разрешить вернуться в игру. Он пояснил, что имеет проблемы со здоровьем. В конце концов сотрудники сжалились и вернули ему доступ, но оставили пожизненный запрет на чат.

