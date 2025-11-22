сегодня в 10:07

Музаев: только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы в РФ

Более 80% детей мигрантов не смогли поступить в российские школы из-за неправильного оформления документов или незнания русского языка. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает РИА Новости .

После введения новых правил российские школы приняли только 19% детей мигрантов. Они предъявили полный пакет необходимых документов и продемонстрировали уверенное знание российского языка. Они также успешно справились с тестированием.

Наибольшее количество заявок от иностранцев для обучения в школах поступает в крупных субъектах. Рособрнадзор попросил образовательные учреждения рассказать об опыте тестирования и поступления. Ведомство хочет выяснить, как складывается обстановка между детьми, что изменилось для учителя и т. д.

Музаев отметил, что дети, которые не смогли поступить, не знали язык на необходимом уровне, а их родители неправильно заполнили документы.

С 1 апреля дети иностранных граждан, которые хотят учиться в российских школах, должны пройти тестирование на знание русского языка.

Ранее министерство просвещения РФ утвердило новые правила тестирования по русскому языку для детей мигрантов. Отдельные категории смогут проходить проверку знаний в устной форме.

