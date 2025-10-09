Три категории мигрантов смогут проходить проверку знаний в устной форме

Минпросвещения введет устное тестирование по русскому языку для мигрантов
Общество

Министерство просвещения РФ утвердило новые правила тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые позволят отдельным категориям иностранных граждан проходить проверку в устной форме. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 19 октября 2025 года.

Устная форма тестирования будет применяться к трем основным категориям: участникам государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников и членам их семей; лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, получившим разрешение на временное проживание; а также членам семей сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, работающих в России.

Новые правила направлены на дифференцированный подход к оценке языковых компетенций с учетом особого статуса этих категорий мигрантов.

Ранее тестирование по русскому языку для иностранных граждан проводилось преимущественно в письменной форме.