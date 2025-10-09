Три категории мигрантов смогут проходить проверку знаний в устной форме

сегодня в 23:08

Минпросвещения введет устное тестирование по русскому языку для мигрантов

Министерство просвещения РФ утвердило новые правила тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые позволят отдельным категориям иностранных граждан проходить проверку в устной форме. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 19 октября 2025 года.

Устная форма тестирования будет применяться к трем основным категориям: участникам государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников и членам их семей; лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, получившим разрешение на временное проживание; а также членам семей сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, работающих в России.

Новые правила направлены на дифференцированный подход к оценке языковых компетенций с учетом особого статуса этих категорий мигрантов.

Ранее тестирование по русскому языку для иностранных граждан проводилось преимущественно в письменной форме.