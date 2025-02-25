Муся выжила: появилось фото кошки, спасшейся после сброса с обрыва в Крыму
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В Сети появились первые фото спасенной кошки по кличке Муся, которая выжила после того, как ее сбросили с обрыва в крымском «Ласточкином гнезде». По словам волонтеров, после случившегося кошка не вернется в замок, ей будут искать новую семью, сообщает Mash.
Спасатели начали вызволять Мусю, когда она сидела на 10-метровом выступе скалы. В ходе операции они применили альпинистское снаряжение и смогли спасти кошку из западни.
Судя по предварительным осмотрам, Муся не получила серьезных травм после падения.
Волонтеры заявляли, что изначально кошка упала в воду, но смогла выплыть и спряталась в расщелине.
Муся стала известна на всю страну после того, как турист скинул ее с обрыва в «Ласточкином гнезде». Позже он заявил, что совершил такой поступок, потому что животное «сопротивлялось». Изначально считалось, что Муся погибла при падении.
Кошка Муся прожила в «Ласточкином гнезде» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью.