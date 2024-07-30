МТС начал предупреждать абонентов о возможных сбоях в работе YouTube

При звонке на горячую линию сотового оператора МТС специальный робот предупреждает о сбоях в работе видеохостинга YouTube, сообщает ТАСС .

Робот говорит о том, что у некоторых абонентов наблюдаются сбои в работе YouTube по независящим от МТС причинам.

У операторов «Билайн» и «Мегафон» такого оповещения на данный момент нет.

Ранее «Ростелеком» рассказал о росте числа жалоб на качество работы YouTube в России. Компания связала это с техническими проблемами в эксплуатации устаревшего оборудования, принадлежащего компании Google.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Замедление YouTube Хинштейн назвал следствием «антироссийской политики хостинга».