Можайские ветераны провели предновогодние дни в администрации округа

Расширенное заседание Президиума Местной организации Можайского городского округа Московской областной организации ветеранов состоялось в предновогодние дни в администрации округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городкого округа.

На итоговое мероприятие уходящего года прибыли члены Президиума Можайского Совета ветеранов и председатели первичных ветеранских организаций, в том числе из самых удаленных территориальных отделов округа.

Присутствовали почетные гости: глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева, а также участник СВО, депутат совета депутатов округа Александр Князев и руководитель Можайской общественной организации «Дети войны» Евдокия Парыгина, почетный гражданин города Можайска, член президиума совета ветеранов Тамара Луговцова.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и пожелал им в следующем году так же успешно заниматься общественными делами, показывая пример молодежи. Денис Викторович пожелал всем здоровья, любви родных и близких, и мирного неба над головой.

«Я убежден в том, что когда все мы будем под бой Кремлевских курантов загадывать свои мечты на Новый год, то первое, что мы пожелаем, — скорейшей нашей Победы и мирного неба над головой. Будет мирное небо, все наши ребята-герои вернутся, и тогда мы все вместе, одной командой справимся с абсолютно любыми проблемами!» — сказал Денис Мордвинцев.

Лидия Семеновна пожелала ветеранам поддерживать и возрождать хорошие традиции предыдущих поколений и чаще встречаться с можайской молодежью.

«Провожая трудный и сложный 2024-й год, когда нашему поколению, к великому сожалению, досталось испытать горечь военных потерь, необходимо отметить, что можайские ветераны всячески помогают в оказании гуманитарной помощи воинам и пострадавшим приграничным регионам. Люди старшего поколения вяжут носки, плетут сети, варят борщи, делают много всего полезного. Спасибо вам за неравнодушие и патриотизм!» — сказала Лидия Афанасьева.

Об итогах работы Местной организации Можайского городского округа за 2024 год и задачах первичных ветеранских организаций округа в свете решений Московского областного Совета ветеранов в связи с подготовкой и проведением празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. собравшимся рассказала председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова. Она особо отметила большой вклад ветеранов в оказании гуманитарной помощи воинам СВО, которая, как теплый привет из родного дома, очень необходима нашим ребятам.

«Все мы понимаем ситуацию и будем продолжать это делать. Также на сегодняшний день самое главное — это патриотическое воспитание нашей молодежи. На предыдущем Пленуме Совета ветеранов мы подробно обсудили данный вопрос и уже сейчас активно работаем в этом направлении», — подчеркнула Нина Истратова.

Нина Истратова с благодарностью отметила, что руководство Можайского городского округа всегда поддерживает участие ветеранов во всех проводимых мероприятиях, будь то материальная помощь или предоставление транспорта для необходимых поездок.

Ветераны ознакомились с планом основных мероприятий организации на 2025 год и обсудили многие волнующие их вопросы, в том числе о здравоохранении и лекарственном обеспечении. Председатель социально-бытовой комиссии Президиума Совета ветеранов Любовь Попова предоставила собравшимся подробную информацию по вопросу прохождения реабилитации в Центре восстановительной терапии им. М. А. Лиходея.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.