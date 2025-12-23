Мотивационный марафон для детей-сирот пройдет в рамках новогодней акции

В России проходит новогодняя акция «Согревая сердца», которая делает ставку на практику: в декабре подростки из организаций для детей-сирот пойдут мотивационный марафон, сообщили организаторы.

Акцию проводит всероссийская организация «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“» при поддержке министерства просвещения РФ.

Мотивационный марафон «Вперед к новому Я!» состоится 30 декабря. Он отвечает на один из ключевых запросов проекта — оказание поддержки в преодолении эмоциональных переживаний и формирование жизненных ориентиров. Встречи с лидерами мнений из разных сфер — мощный инструмент для раскрытия потенциала, демонстрации разнообразия путей к успеху и популяризации здорового образа жизни.

Ведущей марафона будет телеведущая Первого канала («Доброе утро», «Шаг к мечте»), журналист, кандидат искусствоведения, представитель «Народного фронта» Полина Цветкова. Мероприятие проведут в формате живых диалогов с лидерами своих сфер о выборе пути, преодолении и внутренней опоре.

Спикеры: тревел-журналист, медиатехнолог Ирина Пудова, эстрадная певица, обладательница музыкальных премий Ирина Ортман, ведущая ФК «Спартак», спортивный журналист Анастасия Вознюк, психоконсультант, практик в области личностного роста и эмоциональной устойчивости Анастасия Кириллова, актер театра и кино, режиссер, ведущий патриотических проектов Антон Пампушный, ветеран боевых действий, дважды кавалер ордена Мужества Павел Коломацкий, легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, баскетболист, обладатель Кубка России, лучший легкий форвард Кубка ФР, трехкратный чемпион страны Виталий Ионов, единственный в России рекордсмен по банджи-джампингу, эксперт по работе со страхом и рисками Михаил Панов, топ-менеджер, триатлонист, автор практических методик по системному подходу к жизни Лев Зибарев.

«Вкусные традиции»

Фото - © Михаил Охоцкий

21 декабря в рамках новогодней акции провели кулинарный марафон «Вкусные традиции» с ведущим шеф-поваром, экспертом российской гастрономии, автором обучающих программ Станиславом Филимоновым.

«Умение качественно, красиво, а главное быстро приготовить еду себе и своим близким, очень ценный и нужный навык. Здесь вы самостоятельно принимаете важное решение, как и чем будете радовать себя и близких», — сказал Филимонов.

Вместе с шеф-поваром для ребят записана серия полезных мастер-классов. Запущен всероссийский челлендж — ребятам предложили записать видео с их любимыми рецептами. Все видеоуроки были собраны в единое интерактивное кулинарное пособие. Теперь у каждого воспитанника и выпускника детского дома или замещающей семьи есть под рукой удобный ресурс: к рецепту есть и текст, и видео, что позволяет быстро выбрать и приготовить любое блюдо.

Как отметили организаторы, «Согревая сердца» — вклад в самостоятельность и уверенность молодых людей. Один марафон дает практику, другой — импульс к развитию. Вместе они формируют основу для будущего, которого заслуживает каждый ребенок.

