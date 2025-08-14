Москвичка вернулась в съемную квартиру и нашла гроб с телом матери хозяйки жилья

Жительница столицы вернулась в съемную квартиру и обнаружила в ней открытый гроб с телом пожилой женщины. Об этом рассказала в Instagram* основательница агентства недвижимости, чьей клиенткой является москвичка.

В ходе разбирательств выяснилось, что покойной женщиной является мать хозяйки квартиры. Арендодательница привезла гроб с телом в квартиру, чтобы ее усопшая родительница смогла «побыть дома» перед погребением.

Возмущенная москвичка потребовала у арендодательницы убрать гроб из квартиры, но получила отказ. По словам хозяйки квартиры, тело ее матери пробудет в квартире до утра.

«Это квартира моей мамы, и она будет спать эту ночь там, переночуйте у подруги, мы не возьмем с вас деньги за эту ночь», — ответила женщина квартиросъемщице.

