сегодня в 19:22

Жители ЮЗАО Москвы рассказали о «красном фаллосе», расположенном на домике-горке на одной из детских площадок. В ответ в префектуре обратили внимание на «интересную фантазию» москвичей, добавив, что никаких жалоб на горку не поступало, сообщает «Подъем» .

Ранее жители столицы пожаловались журналистам на домик для детей, находящийся в парке около управы Обручевского района. Горожан смутил красный элемент горки, который напомнил им мужской половой орган.

«[Не знаем], как и что там видит автор, но мы видим красный фаллос. <…> Непонятно, почему дети должны на это смотреть», — посетовали жители.

В префектуре Юго-Западного административного округа пояснили, что ни им, ни в управу не поступало обращений о «неприличной» горке.

«Интересная фантазия у наших жителей», — добавили власти.

Чиновники также посоветовали москвичам «смело обращаться» в управу и префектуру, если у них имеются какие-либо вопросы.

Ранее москвичи жаловались на «клумбы-пенисы» у памятника морякам в Северо-Восточном административном округе. Чиновники опровергали появление «пошлых» клумб, подчеркивая, что жителей могли ввести в заблуждение с помощью фотошопа.

До этого властям Москвы пожаловались на светофоры-«пенисы».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.