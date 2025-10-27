Московские власти прокомментировали фото «клумб-пенисов» у памятника морякам

Администрация префектуры СВАО Москвы опровергла появление странных клумб у памятника морякам-североморцам, которые в Сети сравнивали с «пенисами». По словам чиновников, в реальности газоны выглядят иначе, а нашумевшие фото могли специально неприлично обработать, сообщает «Подъем».

Ранее в интернете обсуждали фото странных клумб в Свиблово, в которых некоторые пользователи увидели схожесть с мужскими половыми органами. На снимках из соцсетей на клумбах были изображены красные круги, которых, по словам властей, на самом деле нет.

«Мы запросили у коллег из управы. Они прислали другие фотографии. Так что не знаем, откуда взялись те фото», — прокомментировали в пресс-службе Северо-Восточного административного округа Москвы.

Власти не исключили, что «неприличные» снимки могут быть фейками.

Ранее властям Москвы пожаловались на светофоры-«пенисы».

