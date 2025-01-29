Москвичи поддержали запрет рекламы услуг тарологов

сегодня в 19:32

Большинство москвичей поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и гадалок, сообщает «Осторожно, Москва» .

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди жителей столицы. 74% москвичей поддерживают инициативу. Из них 53% отметили, что хотят принятия запрета именно на рекламу, а 21% считают, что запретить надо всю деятельность тарологов и гадалок.

При этом некоторые москвичи не поддержали подобную инициативу. 12% горожан выступили против законопроекта.

Большинство опрошенных отметили, что гадалки оскорбляют их религиозные ценности. Также москвичи назвали подобного рода «специалистов» мошенниками.

Согласно опросу, против тарологов выступают чаще всего мужчины 35-44 лет и те, кто зарабатывает больше 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее лже-колдуны развели москвичку почти на 300 тыс. рублей. Они пообещали снять с нее порчу.