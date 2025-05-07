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Москвичи не могут открыть шлагбаумы во дворах из-за сбоев со связью

Некоторые жители Москвы столкнулись со сложностями при открытии шлагбаумов во дворах на фоне ограничений в работе связи и интернета в столице. Оператор «АМВидео» подтвердил, что с открытием шлагбаумов через приложение могут возникнуть проблемы, убедился корреспондент РИАМО.

Соответствующие предупреждения уже начали рассылать клиентам. При невозможности открыть шлагбаум москвичам советуют позвонить на КПУ или оформить специальный гостевой пропуск.

В компании также извинились за предоставленные неудобства.

На этой неделе интернет может работать с перебоями в Москве из-за обеспечения безопасности мероприятий по случаю Дня Победы, заявляли в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Тем временем в Дептрансе предупредили, что 7 и 9 мая на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.