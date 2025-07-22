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Москвичей предупредили о сильном тумане с видимостью 200-700 м

Жителей столицы предупредили о тумане с видимостью 200-700 м, он опустится на мегаполис с 00 часов до 10 часов 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В связи с плохой видимостью на дорогах водителей попросили снижать скорость и не совершать резких маневров.

В столице и области 21 и 22 июля действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра. Ливни уже принесли множество неудобств жителям Московского региона. Так, пришлось останавливать движение поездов на «голубой» ветке метро.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус показал, как выглядит из космоса циклон, который заливает дождями центр Европейской России. Судя по кадрам, Москва оказалась в самом центре бушующего циклона.