Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и высокой пожароопасности

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о надвигающейся грозе с градом в отдельных районах, а также о высокой вероятности пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

В столице 6 июня с 11:30 до 22:00 ожидаются грозы, кратковременные дожди, ливни, в отдельных районах может выпасть град. Порывы ветра будут достигать скорости в 15–17 метров в секунду.

В МЧС попросили водителей быть внимательными на дорогах. Пешеходам не стоит оставлять детей без присмотра и находиться под шаткими конструкциями.

Также по прогнозам синоптиков, в столице местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В МЧС рекомендовали на этот период исключить обращение с открытым огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Накануне в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В столице период предупреждения продлится до 21:00 6 июня. В Подмосковье — до 22:00.