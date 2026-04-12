Москвичей поздравили со светлой Пасхой
Фото - © Таисия Воронцова/РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей и гостей российской столицы с одним из главных православных праздников — Воскресением Христовым. По всему городу в честь Пасхи гремит колокольный звон, а отреставрированный храм Христа Спасителя засиял обновленными золотыми крестами.
На площадках города и у стен церквей развернулся благотворительный фестиваль «Пасхальный дар», куда может прийти любой желающий. Одновременно с этим свой юбилейный, 25-й сезон открыл Московский Пасхальный фестиваль — его программа включает симфонические и хоровые выступления.
По словам Собянина, праздник традиционно объединяет горожан и несет атмосферу добра и надежды. Пасхальное настроение и тепло праздника еще долго будут оставаться в сердцах людей.
«Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего наилучшего», — написал Собянин.
Ранее президент страны Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.
