Москвичей поздравили со светлой Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей и гостей российской столицы с одним из главных православных праздников — Воскресением Христовым. По всему городу в честь Пасхи гремит колокольный звон, а отреставрированный храм Христа Спасителя засиял обновленными золотыми крестами.

На площадках города и у стен церквей развернулся благотворительный фестиваль «Пасхальный дар», куда может прийти любой желающий. Одновременно с этим свой юбилейный, 25-й сезон открыл Московский Пасхальный фестиваль — его программа включает симфонические и хоровые выступления.

По словам Собянина, праздник традиционно объединяет горожан и несет атмосферу добра и надежды. Пасхальное настроение и тепло праздника еще долго будут оставаться в сердцах людей.

«Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего наилучшего», — написал Собянин.

Ранее президент страны Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.