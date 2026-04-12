Путин поздравил россиян с Пасхой

сегодня в 09:37

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он отметил, что великий праздник наполняет сердца миллионов соотечественников радостью, верой в силу жизни, торжество справедливости, любви и добра, сообщается на сайте Кремля .

Важную созидательную роль в сохранении российского исторического, культурного наследия, усилении института семьи, воспитании будущих поколений играют представители Русской православной церкви, а также иные христианские конфессии. Религиозные организации занимаются важной работой, которая направлена на совершенствование работы с органами власти, отметил Путин.

Также они занимаются созданием гармонии между людьми разных религий, национальностей в России. Еще поддерживают бойцов СВО, членов их семей. Подобная важная деятельность достойна признания, добавил президент России.

Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посещал ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Службу проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Православную Пасху в 2026 году отмечают 12 апреля. Это главный праздник в христианском календаре, который посвящен Воскресению Иисуса Христа, символизирует победу добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.