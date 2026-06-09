Москва покрылась тополиным пухом из-за хорошей погоды

Советник ректората МГУ Ретеюм: тополя в столице чувствуют себя хорошо

В Москве обсуждают обилие тополиного пуха. Советник ректората МГУ Алексей Ретеюм связал это с благоприятной погодой и состоянием деревьев, сообщает kp.ru .

Алексей Ретеюм отметил, что точный ответ о причинах обильного пуха требует отдельного изучения. По его словам, цветению могли помочь снежная зима, влажная почва, ясная погода и отсутствие засухи.

В Москве растут около 600 тысяч тополей, следует из данных столичного Департамента природопользования. Многие деревья высадили 50-70 лет назад, поэтому быстро заменить их невозможно. Город постепенно меняет тополя на другие древесно-кустарниковые растения.

Ретеюм напомнил, что сам тополиный пух не является аллергеном, но переносит пыль и пыльцу других растений. В профессиональных питомниках тополя ценят за неприхотливость и способность фильтровать углекислый газ. Уже выведены гибридные сорта без пуха, но в России спрос на них остается небольшим.

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