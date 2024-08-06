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Московскую область накроют кратковременные дожди и грозы во вторник

Жителей Подмосковья предупредили о непогоде 6 августа, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Как прогнозируют синоптики, в ближайшее время с сохранением до 21:00 местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Жителям Московской области порекомендовали быть внимательными при нахождении на улице во время неблагоприятных погодных условий.

В случае ЧП можно обратиться по номеру 112.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе во вторник температура воздуха прогреется до плюс 23 — плюс 25 градусов. Порывы ветра не превысят 10 м/с.