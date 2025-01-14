Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 20:34

Московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах в 2024 г

По итогам прошлого года ученики столичных школ завоевали более половины медалей, полученных национальной командой на международных олимпиадах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня я поздравил ребят и пожелал им новых достижений, а также интересных открытий в их любимых дисциплинах», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Так, ученики столичных школ приняли участие в соревнованиях, проходивших в Сербии, Казахстане, Иране, Саудовской Аравии, Египте, России и Румынии.

На состязаниях по географии и биологии все золотые награды в копилке российской команды достались московским школьника. На олимпиадах по химии, информатике и астрономии доля золотых медалей, завоеванных москвичами, составила свыше 75%.

Успех школьников стал возможен благодаря поддержке не только родителей, но и талантливых педагогов. В городских школах подготовке учащихся уделяют большое внимание.

Ранее стало известно, что в начале 2025 года в Москве пройдет 9 олимпиад по робототехнике и биологии.