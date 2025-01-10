Олимпиады по робототехнике и биологии пройдут в Москве в начале 2025 года

В начале этого года столичный департамент образования и науки проведет девять олимпиад по робототехнике и биологии. В них смогут принять участие не только школьники, но и ребята помладше, сообщается на сайте мэра Москвы.

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году написали более 500 тыс. человек. Такие же интеллектуальные соревнования состоятся и в 2025 году. В январе и феврале ребята смогут подать заявки на участие в олимпиадах по математике, физике, биологии и робототехнике.

«Победители и призеры некоторых из них могут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы», — сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

С 13 по 26 января учеников 4–11 классов приглашают на отборочный этап олимпиады по робототехнике Центра педагогического мастерства. До 15 января ученики смогут принять участие в олимпиаде по программированию. С 18 по 19 января для учащихся 5–8 классов состоится отборочный этап Московской олимпиады школьников по биологии.

Также в январе пройдет отборочный этап Московской олимпиады школьников по информатике среди учеников 10–11 классов. В конце месяца стартует новый сезон олимпиады «Курчатов» по математике и физике. Отборочный этап пройдет дистанционно.

В январе и феврале принимают заявки на участие в Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ по треку «Большие вызовы». До 4 февраля школьники 7–11 классов могут принять участие в конкурсе олимпиадного творчества. Эти соревнования подходят для тех, кому по душе журналистика и медиа.

16 февраля пройдет олимпиада «Математический праздник» (6–7 классы). Зарегистрироваться на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» можно до 15 марта. Чтобы подготовиться к интеллектуальным состязаниям, школьники посещают Центр педагогического мастерства и занимаются в школьных кружках.