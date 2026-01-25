Мошенники стали применять метод «мигрантского акцента» для развода россиян

Телефонные мошенники начали использовать метод «мигрантского акцента» для обмана россиян. Аферисты имитируют ломаный русский, чтобы жертва быстрее поверила, что ей якобы звонит сотрудник управляющей компании, сообщает Baza .

Москвичу Артему поступил звонок от неизвестного. Голос на другом конце провода был неуверенным и немного растерянным. Звонивший сказал: «Здратуте, я вам клуч от домафон буду мэнять». Затем он точно назвал адрес и номер квартиры Артема, пообещал бросить ключи в почтовый ящик и завершил разговор.

Однако минут через 40 позвонил еще раз: «Вам код на почта поступать, скажите для перепрошивка». Артем зашел на почту и произнес лишь первые две цифры, как увидел, что отправитель сообщения — некий «Telegram». Мужчина спросил у собеседника, что это значит, и получил в ответ: «Это наш компания домофоновая, так мы называться».

Только тогда москвич осознал, что чуть не предоставил мошенникам доступ к своему аккаунту. Он грубо выругался на звонившего, который извинился и пообещал больше не беспокоить.

Ранее стало известно, что у матери погибшего участника СВО из Салавата похитили около 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.