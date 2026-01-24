У матери погибшего бойца СВО из Салавата похитили около 8 млн рублей

Женщина вместе с юристом воинской части, где служил ее сын, оформила документы на выплаты. Спустя 3 недели ей позвонил человек, который представился сотрудником военного ведомства. Он сообщил, что ее сына посмертно наградили Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Также мужчина заявил, что возьмет на себя оформление единовременной выплаты, и попросил женщину сообщить номер ее паспорта.

Затем ей начали звонить люди, которые представлялись «сотрудниками безопасности банка», «следователем по особо важным делам в Москве» и «специалистом департамента Центробанка». Они сообщили, что от имени женщины пытаются оформить кредит. Затем ее спросили, получила ли она выплаты на сына, и убедили, что необходимо закрыть ее счета и перевести деньги в ячейку активации «Банка России». По их словам, старый основной счет будет закрыт, а когда деньги поступят в «ЦБ», будет активирован новый основной счет.

По требованию злоумышленников жертва установила на свой телефон нужное приложение, получила наличные в банке и перевела их через банкомат другого финансового учреждения на указанный счет.

На следующий день злоумышленник предупредил, что после поступления оставшихся средств операцию необходимо будет повторить. Спустя некоторое время женщина получила обещанные выплаты и, следуя указаниям мошенников, заказала в банке наличные, которые затем перевела на счета злоумышленников. Преступник сообщил, что через два дня к ней приедет юрист для получения чеков и подписания документов. Однако в назначенный день никто не приехал.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее учитель физкультуры в Москве собрал с родителей деньги за отправку школьников в спортивный лагерь, а затем уволился и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

