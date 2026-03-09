Мошенники стали активно использовать схему «обратного звонка»

Злоумышленники в последнее время начали массово переключаются на схему «обратного звонка». Они рассылают смс с предупреждением о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и просьбой перезвонить, сообщает РИА Новости .

Как отметили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, когда абонент перезванивает по указанному номеру, то попадает в поддельный кол-центр «службы поддержки». Там аферсты убеждают жертву продиктовать данные карты или код из смс.

Целевая группа злоумышленников — пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций (МФО). Схема актуальна для первого весеннего месяца, так как внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять тактику. теперь они делают ставку на доверчивость и инициативу россиян.

Гражданам не рекомендуют перезванивать по номеру, который указан в сообщении от незнакомого абонента. А если при перезвоне на том конце говорят «перевести деньги на безопасный счет», то нужно сразу же завершить разговор.

В «Мошеловке» подчеркнули, что настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят человека перезванивать на мобильные номера.

