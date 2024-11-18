Мошенники присылают российским пользователям Telegram «подарки» с премиум-подпиской

Мошенники начали присылать россиянам «подарки» с подпиской на Telegram Premium. Подобные сообщения содержат фишинговую ссылку для взлома аккаунта, сообщает Baza .

Схема заключается в том, что пользователю приходит «подарок» с подпиской на Telegram Premium от знакомого контакта. Друг просит пройти по указанной в сообщении ссылке для регистрации. Как только человек вводит свой логин и пароль, его аккаунт крадут мошенники.

На подобную схему пожаловались уже многие пользователи мессенджера, которым пришли сообщения о «подарке». Таким способом мошенники пытались обмануть в том числе и телезвезду Ирену Понарошку.

Россиянам рекомендовали быть бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее москвича обокрали в Telegram через присланную картинку. Мужчина открыл фото, а с его счета списали 22 тыс. рублей.