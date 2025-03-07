Мошенники активизировались в преддверии Международного женского дня

По данным экспертов ВТБ, злоумышленники начали использовать в преступных схемах темы, которые связаны с праздником. Это могут быть фальшивые предложения о знакомствах, рассылка вредоносных открыток в соцсетях, а еще сообщений о распродажах.

Например, аферист создает профиль, в котором использует привлекательную фотографию и придуманную информацию. Затем он втирается в доверие в жертве, придумывает у себя различные «проблемы», требующие финансовой помощи.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми доставками перед 8 Марта. Якобы они доставляют цветы от анонимного отправителя и просят назвать код, который пришел получателю на телефон.